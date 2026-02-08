Vita da universitari Ancona che delusione | la città dove non si balla | Difficile trovare locali

Ancona si conferma sempre più una città dove la movida si spegne. I giovani faticano a trovare locali aperti e vivaci, e molti ricorderanno ancora i tempi in cui il JuJube, il Black Moon e altri locali del passato animavano le serate. Oggi, invece, i luoghi di divertimento sono pochi e spesso vuoti, lasciando gli studenti e i giovani senza un punto di riferimento per ballare e socializzare. La città sembra aver perso quella spinta che un tempo la rendeva un punto di riferimento anche oltre i confini dell’Adriatico.

C'era una volta l'Ancona che balla. Anche in città, con locali come il JuJube o il Black Moon, ma soprattutto nei dintorni, dove gli anconetani affetti dalla "febbre del sabato sera" andavano a scatenarsi in luoghi che per decenni sono stati icone della notte, come il Green Leaves, l'Aqua, il Babaloo, lo Shalimar, o l'Odissea. Ma poi in città c'erano altri posti dove si ballava, si cenava e si ascoltava anche la musica dal vivo. Locali notturni capaci di attirare l'attenzione non solo degli anconetani ma anche di gente che veniva da fuori città a cercare divertimento nel capoluogo. Come lo storico Barfly, ora chiuso e in vendita.

