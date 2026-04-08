La Casa dei Genitori alla Stazione dello Statuto | servizi e attività per famiglie e territorio
Alla Stazione dello Statuto apre “La Casa dei Genitori”, uno spazio gestito da INCONTROLUCE APS dedicato a famiglie e territori. La struttura offre servizi e attività rivolti alle famiglie, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire il coinvolgimento comunitario. L’apertura è stata annunciata dalla Presidente dell’associazione, che ha evidenziato l’intento di creare una rete di sostegno attraverso questo progetto.
“Un filo da solo è invisibile, ma molti fili intrecciati diventano una rete capace di sostenere il peso del mondo”: con questa visione INCONTROLUCE APS annuncia l’apertura de “La Casa dei Genitori”, progetto presentato dalla Presidente Clara Pistolesi e dedicato al sostegno alla genitorialità e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Si presenta a casa dei genitori nonostante i divieto di avvicinamento: arrestatoI carabinieri hanno sorpreso l’uomo a casa dei familiari, a Quartu Sant’Elena. Per questa ragione hanno provveduto a bloccarlo e ad accompagnarlo in caserma. L’uomo è stato poi trattenuto presso le ... linkoristano.it
Serie D, Milan Futuro ko in casa del Real Calepina: decide Oboe nella ripresa #MilanPress - facebook.com facebook
La casa non è stata ereditata. È stata costruita, con delle scelte ben precise. Chi oggi paga il mutuo invece ha scelto di demolire la propria. x.com