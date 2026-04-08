La Casa dei Genitori alla Stazione dello Statuto | servizi e attività per famiglie e territorio

Alla Stazione dello Statuto apre “La Casa dei Genitori”, uno spazio gestito da INCONTROLUCE APS dedicato a famiglie e territori. La struttura offre servizi e attività rivolti alle famiglie, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire il coinvolgimento comunitario. L’apertura è stata annunciata dalla Presidente dell’associazione, che ha evidenziato l’intento di creare una rete di sostegno attraverso questo progetto.