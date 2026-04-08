La carta del limite | all’Accademia Carrara esperti a confronto sul tema del fine vita

All’Accademia Carrara si è svolto un incontro tra esperti sul tema del fine vita, un argomento che coinvolge aspetti legali, etici e medici. Durante l’evento sono state discusse varie questioni legate alle scelte di fine vita e ai limiti delle decisioni in questo ambito. La discussione ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diversi settori, con l’obiettivo di analizzare le problematiche più rilevanti e i punti di vista diversi.

Un’occasione di confronto aperto e guidato su uno dei temi più complessi e delicati della contemporaneità: il fine vita. È questo l’obiettivo dell’incontro “La carta del limite: fine vita tra cura, accompagnamento e diritto”, in programma venerdì 10 aprile all’ Accademia Carrara. L’iniziativa è promossa dalla Categoria degli Operatori Funebri di Lia (Liberi Imprenditori Associati) di Bergamo nell’ambito del format “Parliamone da Vivi”, nato per favorire riflessioni e approfondimenti su temi legati alla morte, al rito e al commiato. L’evento gode del patrocinio del Comune di Bergamo e di Assem, ed è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Basket, lotta fino alla fine ma soccombe il CUS Pisa, sul campo del CMC a Carrara, in DR1Pisa, 19 gennaio 2026 – Risultato pesante per il Cosmocare CUS Pisa, che inizia il girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 con una... Oltre il tabù, al via il percorso formativo che affronta il tema del fine vitaIn un’epoca in cui il tema della morte è spesso evitato o considerato un tabù, nasce un’iniziativa formativa che invita a riflettere sul fine vita e...