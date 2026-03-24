Oltre il tabù al via il percorso formativo che affronta il tema del fine vita

È stato avviato un percorso formativo dedicato al tema del fine vita, un argomento spesso evitato o considerato un tabù. L’iniziativa mira a offrire strumenti e conoscenze per affrontare le questioni legate alla fine della vita e all’assistenza durante i momenti più delicati. La formazione si rivolge a professionisti e a chi desidera approfondire aspetti legali e pratici collegati a questa tematica.

In un’epoca in cui il tema della morte è spesso evitato o considerato un tabù, nasce un’iniziativa formativa che invita a riflettere sul fine vita e sull’accompagnamento delle persone nei momenti più delicati dell’esistenza. Si tratta del percorso “Comprendere la morte, accompagnare la vita”, in programma a Rocca San Casciano dal 14 al 18 maggio: un’esperienza formativa rivolta a chi desidera affrontare il tema del morire, sia dal punto di vista personale che relazionale.L’iniziativa si propone di offrire strumenti concreti per comprendere la morte come parte integrante della vita, superando paure e pregiudizi. Il programma affronta diversi... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Oltre il tabù, al via il percorso formativo che affronta il tema del fine vita Articoli correlati Oltre il tabù, al via il ciclo di incontri che affronta il tema del fine vitaUn ciclo di appuntamenti per esplorare, oltre il tabù, la profondità dell’accompagnamento nell’ultima fase della vita e il suo passaggio. Tutti gli aggiornamenti su Oltre il tabù al via il percorso... Temi più discussi: Dalla grande paura al trionfo più bello. Aryna rompe il tabù; L’eterno tabù della tassa sui patrimoni milionari; Gli italiani e il sesso, non ci sono più tabù; Larissa Iapichino rompe l'ultimo tabù col primo podio iridato: è argento nel lungo ai Mondiali Indoor. Dalla grande paura al trionfo più bello. Aryna rompe il tabùIndian Wells non è più tabù per Aryna Sabalenka. Con una grande dimostrazione di carattere, oltre che di forza atletica, la n.1 del mondo al terzo tentativo è riuscita a conquistare il Wta 1000 sul ce ... tuttosport.com Serie B - La Climaway non sfata il tabù trasferta: al PalAlberti vince BarcellonaLa Climaway Basket Monopoli non riesce a trovare continuità ed esce sconfitta dalla trasferta di Barcellona al termine di una gara sporca ed equilibrata, ma che i padroni di casa ... pianetabasket.com La conclusione della venerazione delle spoglie mortali di san Francesco Oltre 370.000 mila i fedeli che hanno pregato sulle spoglie mortali di San Francesco. Un evento unico! - facebook.com facebook Al 'Career day' di Pozzuoli opportunità incontro tra aziende e disoccupati. Oltre 500 colloqui per settore turistico in attesa America's cup #ANSA x.com