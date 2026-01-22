Musica la Canzone napoletana a Santa Maria La Nova

Sabato 24 gennaio, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, si terrà l’evento “Pisapia & Gruppo Smeraldo - La canzone classica napoletana”. Un appuntamento mensile dedicato alla musica tradizionale napoletana, che propone interpretazioni moderne rispettando le radici della canzone classica. Un’occasione per ascoltare e riscoprire i brani più rappresentativi di questa tradizione musicale in un contesto storico e suggestivo.

Appuntamento sabato 24 gennaio all’interno del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova con “ Pisapia & Gruppo Smeraldo-La canzone classica napoletana”, un appuntamento mensile con delle serate che accendono i riflettori sulla musica classica napoletana, dandole nuova veste, senza perdere di vista la tradizione. «Da due anni è mezzo ho costituito una stabile della canzone napoletana. – commenta Gennaro Pisapia – mancava qualcosa di simile. Da luglio siamo nel complesso monumentale di Santa Maria La Nova. È uno spettacolo sulla canzone classica napoletana dell’800-’900, è un operazione in difesa della canzone classica napoletana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

