La bocciatura del film su Regeni svela la crisi del sistema culturale

L’esclusione di un documentario su Giulio Regeni ha riacceso il dibattito sulla situazione del settore culturale. La decisione di non autorizzare la proiezione ha suscitato reazioni di protesta e ha riacceso le critiche nei confronti delle procedure di censura e controllo. La vicenda evidenzia le difficoltà che ancora caratterizzano il panorama culturale e la libertà di espressione nel paese.

Arte e politica Il sostegno negato al doc sullo studente ucciso impone una revisione. L’opposizione presenta un’ interrogazione, lasciano Mereghetti e Galimberti Arte e politica Il sostegno negato al doc sullo studente ucciso impone una revisione. L’opposizione presenta un’ interrogazione, lasciano Mereghetti e Galimberti Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La bocciatura del film su Regeni svela la crisi del sistema culturale Terremoto Giulio Regeni, dopo la bocciatura ai finanziamenti del documentario si dimettono due consiglieri al MicDopo la clamorosa esclusione del documentario su Giulio Regeni, ritenuto dagli esperti nominati dal ministro Alessandro Giuli non meritevole di... Mereghetti e Galimberti lasciano la commissione del Mic: “Dimissioni per coerenza” (dopo il no ai fondi per il film su Regeni)Roma, 7 aprile 2026 – Dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, arrivano le dimissioni di due dei componenti della... Temi più discussi: Giulio Regeni, il film bocciato dal ministero scatena la bufera: fondi negati al documentario, esplode il caso Giuli; Terremoto Giulio Regeni, dopo la bocciatura ai finanziamenti del documentario si dimettono due consiglieri al Mic; Gli autori: Il doc su Regeni bocciato dal Mic è di indubbio valore. Vanno riviste le commissioni; Caso Regeni, il documentario escluso dai fondi pubblici diventa un caso politico. No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla CommissioneLeggi su Sky TG24 l'articolo No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione ... tg24.sky.it Caso Regeni, dopo lo stop ai fondi si dimettono due esperti della commissione del ministero sui filmLasciano il critico Mereghetti e lo story editor Galimberti: lettera di rinuncia dopo le polemiche per le scelte sulle opere fa finanziare ... repubblica.it Cinema. Niente finanziamenti al film su Regeni, sì a quelli in stile Bagaglino Quando si pensava alla cultura di destra, il pensiero tornava inevitabilmente al MinCulPop, il Ministero della Cultura Popolare attivo durante il governo fascista fino all’epoca della Lib facebook Fa discutere il mancato sostegno al documentario su #Regeni, prime dimissioni. #Giuli risponderà alla Camera x.com