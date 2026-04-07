Mereghetti e Galimberti lasciano la commissione del Mic | Dimissioni per coerenza dopo il no ai fondi per il film su Regeni

Due membri della commissione incaricata di assegnare i finanziamenti del ministero della Cultura hanno rassegnato le dimissioni, motivandole con ragioni di coerenza. Le dimissioni sono arrivate in seguito al veto opposto al finanziamento di un documentario dedicato a Giulio Regeni. La decisione ha suscitato discussioni tra i rappresentanti della commissione, che si sono detti pronti a lasciare l’incarico per rispetto delle proprie posizioni.

Roma, 7 aprile 2026 – Dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, arrivano le dimissioni di due dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic. ll noto critico cinematografico Paolo Mereghetti e lo story editor Massimo Galimberti hanno rassegnato le dimissioni con una lettera di rinuncia all'incarico. Mereghetti: “Mi sono dimesso per coerenza” Mereghetti si è dimesso “con effetto immediato” senza citare nella lettera i motivi della sua decisione. Il critico ha spiegato che, pur non facendo parte della Commissione che aveva esaminato il film su Regeni, ha ritenuto “per... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mereghetti e Galimberti lasciano la commissione del Mic: “Dimissioni per coerenza” (dopo il no ai fondi per il film su Regeni) Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Mic dopo il no ai fondi per il film su Regeni. “Scelta di coerenza”Roma, 7 aprile 2026 – Dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, arrivano le dimissioni di due dei componenti della... Caso Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Ministero della CulturaAlla vigilia del question time al quale è stato chiamato il ministro della Cultura Alessandro Giuli per rispondere sul mancato finanziamento al... No ai fondi per il docufilm su Regeni, in due lasciano la Commissione del MIC: chi sonoMereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione Esperti del MiC dopo il no ai fondi per il docufilm su Giulio Regeni ... policymakermag.it No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla CommissioneLeggi su Sky TG24 l'articolo No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione ... tg24.sky.it