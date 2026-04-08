Krol rivive il suo amore per Napoli | Ogni volta che torno vengo inondato da tanti ricordi Non ero abituato a tutto questo calore

Il leggendario calciatore olandese, noto anche come napoletano d’adozione, ha parlato dei suoi ricordi legati a Napoli durante un’intervista. Ricorda con emozione i momenti vissuti in città e il calore che ha ricevuto nel corso degli anni. Ogni volta che torna, si sente inondato da ricordi e sensazioni legate al suo passato da giocatore nella squadra locale. Le sue parole sono state pubblicate sulle pagine di un quotidiano sportivo.

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