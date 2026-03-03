Lewis Hamilton confessa le sue ossessioni | Ogni volta che torno a casa passo ore a sistemare tutto

Lewis Hamilton ha rivelato di passare ore a sistemare casa ogni volta che torna, confessando di convivere con l'ADHD. Durante un’intervista al canale ufficiale della Formula 1, il pilota della Ferrari ha spiegato di avere bisogno che tutto sia allineato e al posto giusto subito dopo il rientro. Le sue parole mettono in luce le sue abitudini e le sue esigenze personali legate a questa condizione.

Il pilota della Ferrari al canale ufficiale della Formula 1 ha parlato di sé stesso dicendo di convivere con l'ADHD, aggiungendo: "Ogni volta che entro a casa ho bisogno che sia tutto allineato, tutto al posto giusto".