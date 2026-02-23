Muriel | Ogni volta contro il Milan Maldini mi diceva che non ero voluto andare da lui

Luis Muriel rivela che Paolo Maldini gli aveva detto più volte di non essere stato desiderato dal Milan, causando il suo rifiuto di trasferirsi. L’attaccante colombiano ha condiviso che Maldini gli aveva espresso chiaramente questa decisione, anche quando Muriel sperava di vestire i rossoneri. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sui retroscena di mercato di quegli anni. La vicenda si collega a diverse trattative mai concretizzatesi tra il giocatore e il club.

