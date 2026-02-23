Muriel | Ogni volta contro il Milan Maldini mi diceva che non ero voluto andare da lui
Luis Muriel rivela che Paolo Maldini gli aveva detto più volte di non essere stato desiderato dal Milan, causando il suo rifiuto di trasferirsi. L’attaccante colombiano ha condiviso che Maldini gli aveva espresso chiaramente questa decisione, anche quando Muriel sperava di vestire i rossoneri. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sui retroscena di mercato di quegli anni. La vicenda si collega a diverse trattative mai concretizzatesi tra il giocatore e il club.
Ospite speciale nell'ultimo video di World Soccer Agency, Luis Muriel, ha voluto parlare del suo mancato approdo al Milan di Paolo Maldini: il retroscena di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Daniela Gazzano che ha scritto un libro con il battito delle ciglia, «Mia figlia mi chiese perché non ero come le altre mamme: ho voluto spiegarle ciò che mi era successo»Daniela Gazzano, mamma da vent’anni, ha scritto un libro ispirato dal battito delle ciglia, condividendo la sua storia con sincerità.
Angelo con volto di Meloni, Vaticano ordina modifica, restauratore: “Ero posseduto, mi è apparsa Premier in sogno, mi diceva ‘dipingimi’”Un restauratore che lavora sull’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina rivela di aver avuto strani sogni.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Gennaro Del Vecchio. Charli xcx · Chains of Love. Un’illusione chiamata Fenomeno. Ma il nome era Luis Muriel #muriel #atalanta #seriea #columbia - facebook.com facebook