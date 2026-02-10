Piero Gros | Franzoni altro che sorpresa Vi spiego il suo istinto da fuoriclasse

Piero Gros non ha nascosto la sua opinione su Franzoni, definendolo molto più di una sorpresa. In un’intervista, il campione della Valanga Azzurra spiega perché il livello della velocità italiana sia così alto. Secondo lui, Franzoni ha dimostrato fin da subito un istinto da fuoriclasse, e questa sua naturalezza spiega molte delle vittorie recenti. Gros si sofferma anche su altri aspetti che rendono la squadra azzurra competitiva, senza troppi giri di parole.

Non possiamo più chiamarlo “sorpresa”, perché Giovanni Franzoni ha dimostrato ancora una volta il suo talento, i tratti di un atleta che potrebbe guadagnarsi il titolo di fuoriclasse con pieno merito. La sua sciata in questi ultimi mesi è migliorata in maniera incredibile. Merito del talento, certo, e del suo modo di sciare: una sciata pulita, leggera, sicura. Si vede che è padrone dei suoi mezzi, non subisce le difficoltà ma le anticipa, le gestisce nel migliore dei modi. E questo significa che la lucidità fisica e mentale di questo ragazzo, in questo momento, è al massimo livello. Esordire in un’Olimpiade in casa, con la pressione e le aspettative, dà ancora più valore a questi risultati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

