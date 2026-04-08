Ruud Krol ricorda il giorno del debutto di Rivera con il Milan, quando era allo stadio con suo padre. Durante quell'occasione, ha condiviso un momento particolare legato a quel debutto, senza però entrare nei dettagli di quanto detto. Il retroscena emerge da un’intervista in cui l’ex calciatore rivela alcuni ricordi di quel giorno speciale, senza aggiungere altre informazioni o commenti personali.

L'ex difensore olandese Ruud Krol ha parlato del Milan e di Gianni Rivera in una lunga intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Sul suo primo contatto con il Milan: "Volevo diventare un grande calciatore. Anche mio padre lo era, dilettante, ma a prescindere da questo era un grandissimo appassionato. Mi portava sempre a vedere l’Olanda e, più la vedevo, più cresceva in me la voglia di arrivare fin lì. Una volta eravamo in vacanza sul lago di Como, vide un manifesto che anticipava una partita del Milan e mi portò a vederla". Su Gianni Rivera: "E sa perché fu storica? Fu il debutto di Gianni Rivera che non aveva nemmeno 17 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Krol: “Il giorno del debutto di Rivera con il Milan ero allo stadio con mio padre. Gli ho detto che…”

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