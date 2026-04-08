Il nome di Kolo Muani continua a essere al centro delle discussioni di mercato per la Juventus, che considera il francese un profilo adatto per rinforzare l’attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, il club potrebbe riattivare i contatti con il suo entourage per valutare una possibile operazione, anche se non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulla cifra richiesta. La trattativa resta in fase di sviluppo, con diversi aspetti ancora da definire.

di Angelo Ciarletta Kolo Muani Juve, il bomber francese resta il profilo ideale per l’attacco bianconero. Ecco per quale cifra potrebbe fare ritorno. Secondo un’analisi di Tuttosport, il mercato della Juve ruota attorno al futuro di Dusan Vlahovic, il cui destino determinerà il numero di innesti necessari. In cima alla lista dei desideri resta Randal Kolo Muani. Nonostante il lavoro con Igor Tudor e il recente arrivo di Roberto De Zerbi, il calciatore tornerà al PSG a fine stagione lasciando il Tottenham. MERCATO JUVE LIVE I contatti tra i bianconeri e il club parigino non si sono mai interrotti. L’operazione è favorita da un valore a bilancio di circa 30 milioni, cifra che rende il colpo sostenibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il francese resta il profilo ideale per l’attacco. Ecco per quale cifra potrebbe tornare a Torino

Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino. Le novità e perché questo matrimonio conviene a tuttidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il centravanti francese potrebbe tornare a Torino.

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Kolo Muani nome sempre più caldo in casa Juve David e Openda ai saluti, il francese è in cima alla lista dei desideri bianconera. #Fantacalcio x.com