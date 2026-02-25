Kolo Muani Juve non è ancora finita | in estate il francese potrebbe tornare a Torino Le novità e perché questo matrimonio conviene a tutti

Kolo Muani ha deciso di riconsiderare il suo futuro a causa di un'offerta allettante proveniente dalla Juventus. La società torinese valuta seriamente un ritorno del centravanti francese, approfittando della possibilità di un trasferimento in estate. La trattativa si concentra sulla possibilità di rinforzare l’attacco con un giocatore che ha già dimostrato il suo valore in Italia. La decisione definitiva dipende da diversi fattori, ma l’interesse resta forte.

Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il centravanti francese potrebbe tornare a Torino. Vediamo che cosa sta succedendo. La Juve sta valutando con estrema attenzione le prossime mosse per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo le ultime analisi riportate da Tuttosport, il nome che sta guadagnando quota nei corridoi della Continassa è quello di Randal Kolo Muani. Il giocatore convince la dirigenza bianconera soprattutto per una questione di opportunità economica, dato che il club parigino sembra intenzionato a non riproporre le esose richieste estive, facilitando così un possibile trasferimento a cifre più contenute. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kolo Muani Juventus: il francese spinge per tornare a Torino. La posizione del Tottenham per l’addio dell’attaccante, ultimissimeKolo Muani vuole tornare alla Juventus.

Kolo Muani Juve bis: qual è la strategia bianconera per farlo tornare in estate. Lui può fargli spazioLa Juventus lavora per riportare Kolo Muani in estate.

Kolo Muani - Juventus: una situazione ASSURDA che poteva essere ANTICIPATA in ESTATE o al 1 GENNAIO!

Muro Tottenham, Kolo Muani bloccato: l'intreccio Premier non decolla e Juve stoppataBianconeri ancora alla ricerca di un rinforzo in attacco: la trattativa per l'attaccante francese sembrava potersi sbloccare ma gli Spurs hanno deciso di imporsi così ... tuttosport.com

Vlahovic-Juve, vertice per il rinnovo: ingaggio alla Yildiz, quando ci sarà l'incontro. E su Kolo Muani...Dopo mesi difficili, le parti alla ricerca di un compromesso. DV9 può cedere e una grossa mano gliela darebbero i compagni di reparto: né da David, né da Openda, il club bianconero ha infatti intenzio ... tuttosport.com

Guarda mamma, come Bastoni: doppietta negata a Kolo Muani per questa simulazione https://tinyurl.com/yc3ppaaw - facebook.com facebook

Kolo Muani super, riecco Tudor ed è subito gol! La reunion degli ex #Juve in Premier x.com