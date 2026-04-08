Keanu Reeves e il suo consiglio agli attori emergenti | Cercate di non essere stri

Durante la promozione del suo nuovo film, l’attore ha espresso un consiglio diretto agli attori emergenti, invitandoli a mantenere i comportamenti umani evitando atteggiamenti sgradevoli. Ha usato parole forti per sottolineare l’importanza di rimanere autentici e rispettosi in un settore che spesso mette in secondo piano i valori umani. Le sue dichiarazioni sono state riportate come un richiamo a non perdere di vista la propria umanità.

Durante la promozione del suo nuovo film, Keanu Reeves sceglie parole crude e immediate per raccontare cosa significa davvero restare umani in un'industria che spesso dimentica il significato della parola equilibrio. Keanu Reeves sorprende con un consiglio diretto agli aspiranti attori mentre presenta Outcome. Tra ironia e sincerità, l'attore riflette su rispetto, relazioni e fama, affiancato da Cameron Diaz e Jonah Hill in una commedia sul lato oscuro di Hollywood. Un consiglio brutale (ma lucidissimo) dal cuore di Hollywood Nel pieno del tour promozionale di Outcome, nuova commedia firmata da Jonah Hill, Keanu Reeves ha deciso di mettere da parte ogni diplomazia per offrire un suggerimento agli aspiranti attori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Alla fine delle riprese della saga di #JohnWick, #KeanuReeves decise di ringraziare la sua squadra di stuntman con un gesto che ha fatto il giro del mondo: regalò a ciascuno un #Rolex personalizzato, inciso con il proprio nome. Non una trovata pubblicitaria, - facebook.com facebook