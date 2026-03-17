Nel trailer del nuovo film in uscita su Apple TV ad aprile, Keanu Reeves interpreta una star di Hollywood che si trova in difficoltà e si vede costretto a chiedere scusa pubblicamente. La scena mostra l’attore mentre si rivolge a un pubblico immaginario, lasciando intendere che il film tratterà di temi legati alla notorietà e alle pressioni dell’industria cinematografica.

Nel nuovo film in arrivo su Apple TV ad aprile Reeves interpreta una star di Hollywood costretta a chiedere scusa dopo una vicenda che potrebbe distruggere la sua intera carriera Apple TV ha diffuso in streaming il trailer di Outcome, film che vede il ritorno alla regia di Jonah Hill e sfrutta il volto amatissimo di Keanu Reeves come protagonista. Hill, che firma anche la sceneggiatura insieme a Ezra Woods, porta sullo schermo una commedia nera dal tono personale e malinconico: un viaggio nostalgico, spirituale e a tratti spiazzante, in cui il confronto con i ricordi e le scelte sbagliate diventa l'unica possibilità per salvare il futuro. Keanu Reeves è una star di Hollywood che viene ricattata L'attore, in una versione distorta di se stesso, interpreta Reef Hawk, un'amata star . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Keanu Reeves costretto a chiedere scusa a tutta Hollywood nel trailer di Outcome

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