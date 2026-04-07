Keanu Reeves, Cameron Diaz e Matt Bomer hanno condiviso riflessioni professionali e personali in occasione della promozione di Outcome, pellicola diretta da Jonah Hill che debutterà su Apple TV il 10 aprile. L’attore protagonista di John Wick ha messo a disposizione l’esperienza maturata in oltre tre decenni di carriera a Hollywood, iniziata con il successo arrivato nei suoi primi vent’anni, per offrire suggerimenti concreti a chi approccia il mestiere della recitazione. Il consiglio cardine di Reeves riguarda l’etica comportamentale sul set: egli esorta i nuovi talenti a evitare atteggiamenti arroganti, suggerendo di lavorare con dedizione e di mantenere un rispetto sincero verso ogni collega, a meno che quest’ultimo non dimostri di non meritarlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Keanu Reeves e Cameron Diaz: i segreti per sopravvivere a Hollywood

Keanu Reeves e Cameron Diaz nelle prime foto di Outcome, la dark comedy Apple TVIl film Apple Original diretto da Jonah Hill e con protagonista Reeves insieme a Cameron Diaz, debutterà globalmente sulla piattaforma di streaming...

Apple Original Films | Keanu Reeves e Cameron Diaz in “Outcome” guidano il 2026 di AppleNon solo serie TV: l’Apple TV Press Day di Los Angeles ha trasformato la divisione cinematografica di Cupertino in una vera major.

Temi più discussi: I DOGSTAR, band di Keanu Reeves, saranno in Italia a luglio; Film in Streaming in uscita questa settimana: Io sono nessuno 2 e le novità dal 6 aprile; Apple TV, tutte le uscite di aprile 2026; Dimenticate Il giovane Montalbano: Michele Riondino e Jasmine Trinca prede di un'illusione.

Outcome, le prime immagini della dark comedy con Keanu Reeves e Cameron DiazKeanu Reeves è sotto ricatto in Outcome, una dark comedy in arrivo in streaming su Apple TV con Cameron Diaz e Matt Bomer nel cast. Keanu Reeves (John Wick) condividerà la scena con Cameron Diaz in ... comingsoon.it

Film Outcome con Keanu Reeves nei panni di una star costretta a fare i conti con il passatoApple Original Films ha svelato il trailer del nuovo film diretto da Jonah Hill, la commedia nera Outcome - in uscita streaming venerdì 10 aprile 2026 in streaming su Apple TV. mauxa.com

Alla fine delle riprese della saga di #JohnWick, #KeanuReeves decise di ringraziare la sua squadra di stuntman con un gesto che ha fatto il giro del mondo: regalò a ciascuno un #Rolex personalizzato, inciso con il proprio nome. Non una trovata pubblicitaria, - facebook.com facebook