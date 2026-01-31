Kate Middleton il futuro di George è ancora incerto | la verità

Kate Middleton e William non hanno ancora deciso in quale scuola iscriveranno George il prossimo settembre. La famiglia reale mantiene il silenzio sulla scelta, anche se l’ansia cresce tra i genitori e i sostenitori. Nessuna indicazione ufficiale, quindi, su dove studierà il bambino, lasciando aperta ogni ipotesi.

Kate Middleton e William non hanno ancora comunicato in quale istituto andrà George il prossimo settembre. Il futuro Re compirà a luglio 13 anni e dovrebbe cominciare la scuola secondaria, ma il suo futuro appare ancora incerto. Kate Middleton e William in disaccordo. È da tempo che William e Kate Middleton discutono sulla nuova scuola cui iscrivere George. Certamente, si tratta di una decisione importante che influenza il futuro del loro primogenito. Per questo, hanno vagliato tutte le possibilità. Persino durante la convalescenza la Principessa del Galles aveva visitato alcuni istituti di Londra in gran segreto. 🔗 Leggi su Dilei.it

Approfondimenti su Kate Middleton

Kate Middleton e il principe William hanno deciso di imporre un divieto per il loro figlio George, riflettendo un approccio condiviso alla crescita e alla tutela della famiglia.

Ultime notizie su Kate Middleton

