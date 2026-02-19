Kate Middleton prime vere tensioni con William su George
Kate Middleton ha vissuto le prime tensioni con William riguardo a George, a causa di opinioni divergenti sul suo percorso scolastico. La discussione è scoppiata quando William ha insistito per un approccio più tradizionale, mentre Kate preferisce metodi più moderni. La questione ha creato qualche nervosismo tra i due, specialmente davanti a testimoni. La disputa ha attirato l’attenzione dei media, che seguono attentamente i rapporti tra i membri della famiglia reale. La questione resta aperta, mentre la coppia si confronta sulle decisioni da prendere.
Kate Middleton e William sono una coppia molto unita ma quando si tratta dei figli non accettano compromessi. Così, si sono trovati in più di una circostanza a litigare sulle decisioni da prendere per loro, specialmente per quanto riguarda il primogenito, George. Forse perché con lui devono affrontare per la prima volta determinate situazioni o forse perché dovrà affrontare un compito molto difficile nella vita e vogliono che arrivi al trono preparato e consapevole. Kate Middleton e William, le tensioni per George. Come è noto, negli ultimi due anni Kate Middleton e William erano in disaccordo sulla scuola cui iscrivere George i l prossimo anno. 🔗 Leggi su Dilei.it
