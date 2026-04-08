Kate Middleton e Charlotte si tengono per mano in pubblico | il dolce gesto contro l'etichetta è virale

Una foto di Kate Middleton e della principessina Charlotte che si tengono per mano in pubblico è diventata virale. L’immagine è stata scattata pochi giorni prima della messa di Pasqua e mostra un gesto affettuoso tra madre e figlia, in contrasto con le consuetudini del protocollo reale. La scena ha attirato l’attenzione sui social network, dove è stata condivisa rapidamente.

A pochi giorni dalla tradizionale messa di Pasqua, è diventato virale una foto di Kate Middleton e la principessina Charlotte: le due si tengono teneramente per mano, rompendo una delle regole più rigide del protocollo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Kate Middleton manda un mazzo di narcisi all’ospedale che l’ha curata, il significato dietro il dolce gestoKate Middleton manda un mazzo di fiori e un biglietto all'ospedale che l'ha curata durante la malattia: il gesto vuole esprimere vicinanza,... Leggi anche: Kate Middleton, il profondo legame con Charlotte in una foto virale Temi più discussi: Charlotte a Pasqua vestita come mamma Kate: a 10 anni ha già capito tutto; Kate Middleton, il profondo legame con Charlotte in una foto virale; Il look di Kate Middleton a Pasqua è un concentrato di stile (e significati speciali); Kate Middleton e William d'Inghilterra alla messa di Pasqua con gli altri reali. Ma è Charlotte a rubare la scena. Kate Middleton, il profondo legame con Charlotte in una foto viraleA Windsor, al termine della cerimonia per la Pasqua, Kate Middleton e sua figlia Charlotte hanno dato prova del loro profondo legame: ecco la foto virale ... dilei.it Kate Middleton, il ritorno a Pasqua è un affare di famiglia (e di stile)D ue anni sono tanti, per un appuntamento fisso. E quando Kate Middleton, il principe William e i tre figli sono entrati nella Cappella di St. George a Windsor per la messa di Pasqua, la folla fuori d ... iodonna.it L’eleganza del principe William e Kate Middleton, insieme ai loro figli George, Charlotte e Louis I principi di Galles, dopo due anni di assenza, sono tornati ieri alla messa di Pasqua a Windsor con la Royal Family. #Verissimo - facebook.com facebook Il fratello minore di Kate Middleton spiega in un post Instagram perché si è voluto assentare per qualche tempo dalla piattaforma social. E, in occasione del weekend pasquale, torna a pubblicare foto della sua famiglia, compresi gli adorati cani e un raro scatto x.com