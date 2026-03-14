Kate Middleton manda un mazzo di narcisi all'ospedale che l'ha curata il significato dietro il dolce gesto

Kate Middleton ha inviato un mazzo di narcisi e un biglietto all'ospedale che l'ha assistita durante la malattia. Il dono è stato consegnato per mostrare vicinanza e ringraziamento nei confronti del personale sanitario. L'ospedale ha ricevuto i fiori come segno di solidarietà, senza ulteriori commenti pubblici sull'atto.

Kate Middleton manda un mazzo di fiori e un biglietto all'ospedale che l'ha curata durante la malattia: il gesto vuole esprimere vicinanza, solidarietà e gratitudine. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Kate Middleton dona un albero di Natale all'ospedale che l’ha curata dal cancroKate Middleton ha donato Oak Cancer Centre di Sutton, in Inghilterra, uno degli alberi di Natale usati durante il concerto Together at Christmas... Kate Middleton, cosa ha regalato per Natale all’ospedale dove ha curato il cancroKate Middleton ha fatto un regalo di Natale all'ospedale dove ha ricevuto le cure per il cancro, come gesto di gratitudine. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kate Middleton Discussioni sull' argomento Kate Middleton in bianco in occasione dell'Holi Festival hindu. FOTO; Kate Middleton incanta al Commonwealth Day; Kate Middleton barista per un giorno a Londra: serve caffè e dolci con William. Il video; Kate Middleton, il gesto con la mano tradisce una grande intimità. Kate Middleton pronta per la vita da regina: cosa ha indossato per il suo primo discorso in galleseKate Middleton ha tenuto il suo primo discorso in gallese col marito William: cosa ha indossato per questo momento storico? fanpage.it Kate Middleton e William fanno a gara a chi spilla più birre. E lei rivela: «Dopo il tumore non bevo più alcol» - facebook.com facebook Kate Middleton barista per un giorno a Londra: serve caffè e dolci con William. Il video x.com