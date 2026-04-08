Karate contro la sclerosi multipla Fraieh è d’oro agli International di Malta

Un atleta di 35 anni, affetto da sclerosi multipla, ha vinto una medaglia d’oro ai campionati internazionali di Malta nella disciplina del karate. Nonostante la condizione di salute, ha partecipato alle competizioni e ha ottenuto un risultato di rilievo. La sua presenza in pedana ha attirato l’attenzione, dimostrando come lo sport possa essere un mezzo di espressione e di sfida.

Il trentacinquenne Mouhaned Fraieh, karateca affetto da sclerosi multipla, continua a scendere in pedana e soprattutto a collezionare medaglie. Nello scorso fine settimana Fraieh ha partecipato al Wka Open International di Malta rappresentando l’Italia con il team Black Dragons di Carpi con il maestro Matteo Romagnoli. Mouhaned ha vinto la sua categoria sbaragliando tutta la concorrenza e mettendo in mostra un buon stato di forma che gli ha permesso di portare a casa la medaglia d’oro. Un bel risultato per un atleta che passa tante ore in palestra ad allenarsi, ma pure con l’obiettivo di far crescere questa disciplina che sta dando soddisfazioni a tutti i livelli all’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Karate contro la sclerosi multipla. Fraieh è d’oro agli International di Malta Due fiori contro la sclerosi multipla, l’8 Marzo arriva a FoglianiseIl 6, 7 e 8 marzo tornano nelle piazze italiane le Gardenie e Ortensie di AISM, l’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Donne nella scienza: la promessa di Svetlana Bezukladova contro la sclerosi multiplaAveva solo dodici anni quando vide sua madre spegnersi a causa della forma più aggressiva di sclerosi multipla, quella progressiva.