Due fiori contro la sclerosi multipla l’8 Marzo arriva a Foglianise

Il 6, 7 e 8 marzo, a Foglianise, si svolgerà l’evento promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che coinvolge le piazze italiane con le iniziative delle Gardenie e Ortensie. Durante le giornate, i volontari saranno presenti per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dei servizi dedicati alle persone affette dalla sclerosi multipla. L’iniziativa coinvolge diverse città italiane in questa stessa data.

Il 6, 7 e 8 marzo tornano nelle piazze italiane le Gardenie e Ortensie di AISM, l'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Anche Foglianise partecipa a questo importante appuntamento di solidarietà: Domenica 8 marzo, dalle ore 9.30, in Piazza Sant'Anna saranno presenti volontari e le volontarie. Un'occasione speciale per unire la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna a un gesto concreto di vicinanza e sostegno. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Foglianise, dall'associazione Cum Grano Salis e dalla socia AISM Claudia Catillo, che lancia un messaggio forte e sentito alla comunità: "Nelle piazze di tutta Italia, con una gardenia o un'ortensia, possiamo fare qualcosa di immenso: sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza per le persone con sclerosi multipla.