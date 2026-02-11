Donne nella scienza | la promessa di Svetlana Bezukladova contro la sclerosi multipla

Svetlana Bezukladova, scienziata russa, si è dedicata alla ricerca sulla sclerosi multipla dopo aver visto morire sua madre, affetta dalla forma più aggressiva della malattia. A 12 anni, ha deciso di fare qualcosa per aiutare chi, come lei, lotta contro questa patologia. Ora, con anni di studio alle spalle, lavora per trovare nuove soluzioni e speranze per chi soffre di sclerosi multipla.

A veva solo dodici anni quando vide sua madre spegnersi a causa della forma più aggressiva di sclerosi multipla, quella progressiva. Era il 2004 e, in quell’istante sospeso tra incredulità e dolore, Svetlana Bezukladova fece una promessa silenziosa ma irrevocabile: «Da grande farò di tutto per sconfiggere questa malattia». Oggi, a 33 anni, quel giuramento non è più soltanto un ricordo d’infanzia. La giovane ricercatrice di origini russe, oggi nel laboratorio di Neurobiologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, è tra i firmatari di uno studio appena pubblicato su Science Translational Medicine. Un lavoro destinato ad accendere una luce nuova per milioni di persone nel mondo – circa 15-20 mila solo in Italia – che convivono con una malattia ancora priva di una cura risolutiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

