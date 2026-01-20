Open league senior di karate a Padova 221 atleti e 91 squadre provenienti da tutta Italia

Si è conclusa al Palasport Arcella di Padova l'edizione 2026 della Open League Senior di karate, primo evento nazionale dell’anno dedicato ai seniores. Alla competizione hanno partecipato 221 atleti e 91 squadre provenienti da diverse regioni italiane, dimostrando il crescente interesse e la diffusione di questa disciplina a livello nazionale.

Open league senior di karate, a Padova 221 atleti e 91 squadre provenienti da tutta Italia - La rassegna che si è svolta nel week end all'Arcella ha visto la presenza anche di alcuni atleti stranieri, in particolare dalla Bosnia, ad alzare ulteriormente il livello tecnico della manifestazione ... trevisotoday.it

Karate: la saronnese Alessandra Bossi protagonista all’Open league senior di Padova - facebook.com facebook

Mens Sana karate: Alessio Mallardi conquista il bronzo agli Open League di Padova x.com

