Zenga al miele con Gattuso | È lui il fuoriclasse della Nazionale! Ci sono alcune cose da tenere presenti con la Bosnia

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, ha commentato su Gattuso e sulla squadra italiana in vista della partita contro la Bosnia nei playoff per i Mondiali 2026. Durante un’intervista a Sky Sport, Zenga ha definito Gattuso il fuoriclasse della Nazionale e ha sottolineato alcuni aspetti da considerare prima del match. La sfida è prevista come decisiva per l’accesso ai prossimi Mondiali.

Samardzic Atalanta, futuro in bilico? Tra le voci per l’estate e il piano della Dea Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà Italia, la cena dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord: ma occhio al possibile indizio in ottica calciomercato per l’Inter – FOTO Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Sul mercato ha già fatto questi nomi per l’estate Inter, il comunicato della Curva Nord: «Risultati e arbitri, momento delicato. Abbiamo una richiesta per Inter Roma». L’appello ai tifosi Serie A, la classifica dei cartellini: Cagliari maglia nera, Juventus la più corretta! De Bruyne interviene sul caso Lukaku: «A Napoli tutto viene amplificato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zenga al miele con Gattuso: «È lui il fuoriclasse della Nazionale! Ci sono alcune cose da tenere presenti con la Bosnia» Articoli correlati Protti si racconta: «Da dieci mesi sono in lotta con questo avversario subdolo. Nazionale? Al tempo avevamo dei fuoriclasse che oggi mancano»Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El... Walter Zenga: “Gattuso sa cosa fare con quel poco che ha. Avere dubbi su Donnarumma è da imbecilli”L'ex portiere dell'Inter e dell'Italia dice la sua su alcuni dei temi più caldi nell'intervista a Fanpage. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Zenga al miele con Gattuso È lui il... Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, luna di miele in anticipoSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, luna di miele in anticipoRosalinda Cannavò e Andrea Zenga si godono in un weekend d'amore nella splendida Ortisei, in Trentino-Alto Adige. Nella loro fuga romantica non manca nulla: relax, divertimento e tanta spensieratezza. video.corriere.it