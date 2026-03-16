Milan deluso da Leao cessione possibile in estate | CM

Dopo la sconfitta in casa della Lazio, il Milan si trova a dover ripensare alla propria stagione. La partita ha segnato un passo indietro per i rossoneri, che ora devono puntare alla qualificazione in Champions League. La delusione per Leao e la possibile cessione in estate sono tra i temi caldi nelle discussioni interne al club.

La sconfitta arrivata in casa della Lazio ha chiuso il discorso scudetto in casa Milan con i rossoneri che ora dovranno concentrarsi sulla qualificazione in Champions League. Oltre al ko il Milan deve fare i conti anche con la sfuriata di Rafael Leao arrivata in occasione della sostituzione durante la partita con il portoghese che ha creato malcontento in tutto l’ambiente rossonero. Milan, possibile addio per Leao (Ansa Foto) – cacliomercato.it La reazione di Rafael Leao non è piaciuta affatto all’ambiente Milan, dallo staff tecnico alla dirigenza. Una scenata che ha scatenato nervosismo nell’ambiente, in un momento in cui i rossoneri devono concentrarsi al meglio sul campionato per non perdere l’obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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