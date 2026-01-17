Juventus Spallletti blocca la cessione di Adzic Non si tocca
Durante la conferenza stampa pre Cagliari, Luciano Spalletti ha dichiarato che la Juventus non intende cedere Adzic, ritenendo il giocatore elemento fondamentale della rosa. La società e l’allenatore hanno ribadito la volontà di mantenere il calciatore, respingendo ogni ipotesi di trasferimento. La posizione ufficiale sottolinea l’importanza di Adzic nel progetto tecnico e la volontà di proseguire con il suo contributo in questa stagione.
La situazione di Adzic In conferenza stampa pre Cagliari, Luciano Spalletti ha respinto al mittente ogni possibile ipotesi di cessione di Adzic. Vasilije Adzic sta trovando poco spazio in campo alla Juventuss e ha bisogno di continuità per poter crescere. Adzic finora ha collezionato 10 presenze tra tutte le competizioni con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
SPALLETTI BLOCCA ADZIC Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della Juventus ha smentito la possibilità di una cessione in prestito a gennaio di Adzic, esaltando le sue qualità #Spalletti #Adzic #Juventus #spazioj - facebook.com facebook
Oggi alle 16:00, in diretta su Sportitalia, la conferenza stampa del tecnico della Juventus Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro il Cagliari #sportitalia #juventus #spalletti x.com
