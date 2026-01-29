Champions League i risultati | Napoli eliminato mentre vanno ai playoff Juventus Atalanta e Inter

Napoli viene eliminato dalla Champions dopo l’ultima giornata del girone. La squadra partenopea non riesce a passare il turno e deve abbandonare la competizione, mentre Juventus, Atalanta e Inter continuano i loro percorsi verso i playoff. La delusione è palpabile tra i tifosi azzurri, che speravano in una qualificazione diversa.

Napoli eliminato definitivamente dalla Champions League dopo l’ultima giornata del maxi girone del torneo. Vanno ai playoff Juventus, Atalanta e Inter con i nerazzurri che, per qualche minuto, hanno sperato di centrare la qualificazione direttamente agli ottavi. Champions League, risultati e classifica (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Napoli perde in casa con il Chelsea e complica le cose anche per l’Inter che si è vista sorpassare proprio dai Blues in classifica. La Juventus pareggia in casa del Monaco, mentre l’Atalanta perde in casa dell’Union Saint-Gilloise. Ajax – Olympiacos 1-2 Arsenal – Kairat 3-2 Athletic – Sporting CP 2-3 Atlético Madrid – Bodo Glimt 1-2 Barcellona – Copenaghen 4-1 Bayer Leverkusen – Villarreal 3-0 Benfica – Real Madrid 4-2 Borussia Dortmund – Inter 0-2 Brugge – Marsiglia 3-0 Eintracht Francoforte – Tottenham 0-2 Liverpool – Qarabag 6-0 Manchester City – Galatasaray 2-0 Monaco – Juventus 0-0 Napoli – Chelsea 2-3 Pafos – Slavia Praga 4-1 Paris Saint-Germain – Newcastle 1-1 PSV Eindhoven – Bayern Monaco 1-2 Union Saint-Gilloise – Atalanta 1-0 L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Nella notte si sono giocati gli ultimi match della fase a gironi di Champions League.

