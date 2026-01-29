Inter Juventus e Atalanta ai playoff di Champions League Il Napoli saluta l’Europa
Tre italiane si sono qualificate ai playoff di Champions, mentre il Napoli esce dalla corsa europea. L’Inter, la Juventus e l’Atalanta preparano il loro passaggio al turno successivo, mentre il Napoli deve già fare le valigie dopo essere rimasto fuori dalla fase a eliminazione diretta. La corsa continua per alcune e si interrompe per altre, che devono già pensare al campionato.
Tre italiane si sono qualificate ai playoff di Champions League, una è stata eliminata: Inter, Juventus e Atalanta possono proseguire la propria avventura nella massima competizione europea prendendo parte al turno a eliminazione diretta che precederà gli ottavi di finale (a cui sono ammesse le prime otto classificate della fase a girone unico), mentre il Napoli è rimasto fuori dalle migliori 24 e dunque deve salutare la manifestazione. L’Inter si è imposta per 2-0 sul campo del Borussia Dortmund grazie alle reti di Dimarco all’81mo minuto e di Diouf in pieno recupero, l’Atalanta ha sciupato una ghiotta occasione perdendo per 1-0 sul campo del Royale Union (decisivo il gol di Khalaili al 70?), la Juventus ha pareggiato per 0-0 nella tana del Monaco, il Napoli si è illuso per un tempo al Maradona contro il Chelsea e poi ha perso per 3-2 (Vergara e Hojlund ribaltano il rigore trasformato da Fernandez, ma nella ripresa risulta decisiva la doppietta di Joao Pedro). 🔗 Leggi su Oasport.it
