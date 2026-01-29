Tre italiane si sono qualificate ai playoff di Champions, mentre il Napoli esce dalla corsa europea. L’Inter, la Juventus e l’Atalanta preparano il loro passaggio al turno successivo, mentre il Napoli deve già fare le valigie dopo essere rimasto fuori dalla fase a eliminazione diretta. La corsa continua per alcune e si interrompe per altre, che devono già pensare al campionato.

Tre italiane si sono qualificate ai playoff di Champions League, una è stata eliminata: Inter, Juventus e Atalanta possono proseguire la propria avventura nella massima competizione europea prendendo parte al turno a eliminazione diretta che precederà gli ottavi di finale (a cui sono ammesse le prime otto classificate della fase a girone unico), mentre il Napoli è rimasto fuori dalle migliori 24 e dunque deve salutare la manifestazione. L’Inter si è imposta per 2-0 sul campo del Borussia Dortmund grazie alle reti di Dimarco all’81mo minuto e di Diouf in pieno recupero, l’Atalanta ha sciupato una ghiotta occasione perdendo per 1-0 sul campo del Royale Union (decisivo il gol di Khalaili al 70?), la Juventus ha pareggiato per 0-0 nella tana del Monaco, il Napoli si è illuso per un tempo al Maradona contro il Chelsea e poi ha perso per 3-2 (Vergara e Hojlund ribaltano il rigore trasformato da Fernandez, ma nella ripresa risulta decisiva la doppietta di Joao Pedro). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Inter, Juventus e Atalanta ai playoff di Champions League. Il Napoli saluta l’Europa

Approfondimenti su Champions League

Napoli viene eliminato dalla Champions dopo l’ultima giornata del girone.

Con l’ingresso dei playoff della Champions League, le squadre italiane come Juventus, Inter e Atalanta hanno ora la possibilità di sfidarsi tra loro, poiché la regola che vietava incontri tra club dello stesso Paese è stata eliminata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Champions, adesso i playoff: le possibili avversarie di Juve, Inter e Atalanta; Champions, ottavi e play-off: cosa serve ad Atalanta, Inter, Juventus e Napoli; Il Napoli è stato eliminato; Inter, Juventus e Atalanta giocheranno i playoff; Champions League, in campo Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. LIVE.

I verdetti finali in Champions: l’Inter può ritrovare Mou, per la Juve incubo Galatasaray. Per l’Atalanta rischio greco, il Napoli chiude 30esimoInter, Juventus e Atalanta qualificate ai playoff come teste di serie, mentre il Napoli è fuori dalla Champions con soli 8 punti ... ilfattoquotidiano.it

Champions League: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Napoli fuori. Mourinho passa col gol del portiereChampions League, la diretta minuto per minuto dell'ultima giornata con la situazione delle italiane. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta vanno a caccia della qualificazione, che ... ilmessaggero.it

NUVOLA SPORT - SPECIALE CHAMPIONS LEAGUE - facebook.com facebook

L' #Arsenal di Arteta può vincere questa Champions League x.com