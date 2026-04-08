Juventus Next Gen-Ternana la DIRETTA della sfida del Moccagatta

Oggi si gioca allo stadio Moccagatta una partita di Play off tra Juventus Next Gen e Ternana. La sfida determina il sesto posto in classifica, con la possibilità di avvicinare la squadra in quinta posizione. La partita è valida per la corsa ai playoff e vede entrambe le squadre impegnate a conquistare punti importanti. La gara viene seguita in diretta, con attenzione alle azioni e ai risultati in tempo reale.