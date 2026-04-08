Juventus Next Gen-Ternana la DIRETTA della sfida del Moccagatta
Oggi si gioca allo stadio Moccagatta una partita di Play off tra Juventus Next Gen e Ternana. La sfida determina il sesto posto in classifica, con la possibilità di avvicinare la squadra in quinta posizione. La partita è valida per la corsa ai playoff e vede entrambe le squadre impegnate a conquistare punti importanti. La gara viene seguita in diretta, con attenzione alle azioni e ai risultati in tempo reale.
Uno scontro Play off tra Juventus Next Gen-Ternana, in programma allo stadio Moccagatta. In palio infatti il sesto posto solitario della classifica generale, con la possibilità di avvicinare il Pineto che occupa la quinta posizione. Le due squadre sono divise da una lunghezza nella generale. I. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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