Oggi si gioca una partita tra Juventus Next Gen e Ternana. Sono stati comunicati i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Massimo Brambilla, pronti a scendere in campo. La lista completa include tutti i calciatori disponibili per la sfida che si svolgerà nel pomeriggio. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima dell'inizio dell'incontro.

di Angelo Ciarletta Arrivano i convocati di mister Massimo Brambilla per la sfida di oggi pomeriggio tra la Juventus Next Gen e la Ternana: ecco la lista completa. La Juventus Next Gen scende in campo oggi, mercoledì 8 aprile 2026, per affrontare la Ternana tra le mura amiche. Il match, valido come recupero della 34ª giornata del Girone B di Serie C, inizierà alle ore 14:30. ULTIMISSIME JUVE LIVE Massimo Brambilla ha diramato la lista dei convocati per questa sfida cruciale contro gli umbri. La formazione bianconera punta a sfruttare il fattore campo per scalare posizioni in classifica in vista del finale di stagione. Di seguito l’elenco completo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, i convocati di Massimo Brambilla per la sfida alla Ternana: la lista completa

Juventus Next Gen, i convocati per il Perugia: la lista ufficiale di Brambilla per la sfida del ‘Curi’. Ecco l’elenco completodi Francesco SpagnoloJuventus Next Gen, sono stati resi noti i convocati per la sfida contro il Perugia.

Leggi anche: Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina…. La lista ufficiale di Brambilla

Temi più discussi: Serie C | Perugia-Juventus Next Gen | La partita; VIDEO. Perugia-Juventus Next Gen 2-2: gol e highlights; PERUGIA – JUVENTUS NEXT GEN LIVE | LA PARTITA TERMINA 2-2; Juve Next Gen a Perugia: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie C.

Juventus Next Gen-Ternana: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus Next Gen-Ternana di Mercoledì 8 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Juventus Next Gen-Ternana: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CLa squadra di Brambilla vuole tornare a vincere dopo i tre pareggi e una sconfitta consecutivi: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com

#Juventus #NextGen #Ternana streaming LIVE e diretta tv Dove vederla x.com

| Questi i rossoverdi a disposizione per Juventus Next Gen - - facebook.com facebook