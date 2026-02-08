La Juventus Next Gen batte 3-0 la Torres e conquista una vittoria importante. Puczka, Guerra e Cerri segnano i gol che regalano ai bianconeri una vittoria netta. La squadra di casa non riesce a reagire e subisce il tris senza troppe possibilità di recupero. La partita si è giocata davanti a un pubblico che ha festeggiato la prestazione della Juventus, ora più vicina alla zona alta della classifica.

di Marco Baridon Torres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C 202526. Dopo la vittoria col Pineto e un calciomercato di gennaio scintillante, la Juventus Next Gen aveva di fronte a sé una prova molto dura: la trasferta sarda sul campo della Torres. 3-0 con una grandissima prova di forza nel segno di Puczka, Guerra e Cerri. Torres Juventus Next Gen 0-3: sintesi e moviola. FISCHIO FINALE 86? CAMBI JUVE – Dentro Mulazzi e Mazur per Puczka e Faticanti. 83? GOL CERRI – La Juventus Next Gen cala il tris. Cross telecomandato di Puczka, di testa Cerri incorna e non sbaglia in area piccola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torres Juventus Next Gen 0-3: Puczka, Guerra e Cerri calano il tris, festa grande per i bianconeri

Approfondimenti su Torres Juventus Next Gen

La Juventus Next Gen si impone con un netto 3-0 contro la Torres.

La Juventus Next Gen si impone per 1-0 contro la Torres grazie a un rigore di Puczka, che mette i bianconeri in vantaggio al 25ª giornata di Serie C.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torres Juventus Next Gen

Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Torres-Juventus Next Gen; Torres-Juventus Next Gen | Occhi puntati sul talento di Puczka. Greco pensa a Sorrentino dal primo minuto; Serie C | Torres-Juventus Next Gen: numeri e precedenti; La Torres vuole dar gambe al filotto contro la Juventus Next Gen.

Torres-Juventus Next Gen 0-3, i bianconeri vincono e volano al quarto posto. Brambilla azzecca i cambi90'+2 - Finisce il match!! La Juventus Next Gen batte con pieno merito la Torres con un netto 3-0 e vola in classifica. I bianconeri, infatti, sono al momento quarti a quota 36 punti. Ottimi ... tuttojuve.com

Torres-Juve Next Gen: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie Cu0005u0006u0004?u0012???u0012??T?? [u0004?u0006H??66quDu0001qr?u0015?u?$mz?u000eu0004??u0013????88??I??)bu0019k?0v}?u000eeO?w?????j?????- [ {u0001)???D)u001a?f7U???f?Hq?Uu0014?u0019u001b?+?7+z??j??s ... tuttosport.com

#Torres #JuventusNextGen LIVE Segui qui il match x.com

Torres-Juventus Next Gen: le formazioni ufficiali – DIRETTA I rossoblù affrontano al Vanni Sanna la formazione under 23 bianconera allenata da Brambilla facebook