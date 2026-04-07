Guerra | 100 presenze con la Next Gen mi gratificano vorrei trovare qualche altro Yildiz

Simone Guerra, attaccante e capitano della Juventus Next Gen, ha raggiunto le 100 presenze con la squadra. In un'intervista ai canali ufficiali del club, ha espresso soddisfazione per questa cifra e ha parlato del suo desiderio di trovare altri giocatori come Yildiz. La sua carriera con la formazione giovanile si è consolidata nel tempo, segnando una tappa importante nel suo percorso sportivo.

Simone Guerra, centravanti e capitano della Juventus Next Gen, ha parlato ai canali ufficiali del club al raggiungimento delle 100 presenze con la Seconda Squadra. Sabato 4 aprile 2026, in occasione della trasferta umbra contro il Perugia, Simone Guerra ha ufficialmente tagliato il prestigioso traguardo delle 100 presenze con la maglia della Juventus Next Gen. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Questo obiettivo rappresenta il culmine di un percorso d’eccellenza iniziato nell’estate del 2023. Proprio a Pescara, nel settembre di trenta mesi fa, l’attaccante bagnò il suo esordio con una rete; tre giorni fa ha celebrato la tripla cifra bissando quel copione e firmando il suo quarantaduesimo gol in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guerra: «100 presenze con la Next Gen mi gratificano, vorrei trovare qualche altro Yildiz» Leone celebra le 100 presenze: “Un traguardo che mi riempie di gioia”Il centrocampista gialloblù commenta il pari ottenuto al Partenio e festeggia le 100 presenze con la Juve Stabia. Yildiz spiega: «Ho scelto la Turchia perché in Germania non mi consideravano, non ero buono, chiamavano sempre un altro»di Redazione JuventusNews24Kenan Yildiz ha spiegato nel corso della recente intervista la motivazione per cui ha scelto di rappresentare la Turchia... Temi più discussi: 100 presenze con la Next Gen: intervista a Simone Guerra; L'eterno bomber di 36 anni arriva a 100 presenze con la Juventus e segna anche, è un sabato quasi perfetto; Serie C | Perugia-Juventus Next Gen | La partita - Juventus Football Club; Perugia-Juventus Next Gen termina 2-2: un altro pari di rimpianti. NEXT GEN| Perugia-Juve 2-2, il resoconto del matchNon sono bastate le reti di Anghelè e Guerra: la Juve Next Gen di Brambilla incappa nel terzo pareggio consecutivo ... juvenews.eu Juve Next Gen, con Brambilla stesso copione: non basta Guerra, ko a CrotoneIl ritorno in panchina di Brambilla non basta alla Juve Next Gen, che a Crotone perde ancora, nonostante dei miglioramenti nel gioco. I bianconeri ritrovano anche il gol con Guerra, dopo sei giornate ... tuttosport.com Tennis Si alza il livello e proseguono le sfide al torneo Super Next Gen di Cagliari: al via oggi i match del secondo turno - facebook.com facebook Super Next Gen Forte Village, primi match per il tabellone principale x.com