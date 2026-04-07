Guerra | 100 presenze con la Next Gen mi gratificano vorrei trovare qualche altro Yildiz

Da juventusnews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Guerra, attaccante e capitano della Juventus Next Gen, ha raggiunto le 100 presenze con la squadra. In un'intervista ai canali ufficiali del club, ha espresso soddisfazione per questa cifra e ha parlato del suo desiderio di trovare altri giocatori come Yildiz. La sua carriera con la formazione giovanile si è consolidata nel tempo, segnando una tappa importante nel suo percorso sportivo.

Simone Guerra, centravanti e capitano della Juventus Next Gen, ha parlato ai canali ufficiali del club al raggiungimento delle 100 presenze con la Seconda Squadra. Sabato  4 aprile 2026, in occasione della trasferta umbra contro il Perugia,  Simone Guerra  ha ufficialmente tagliato il prestigioso traguardo delle  100 presenze con la maglia della Juventus Next Gen. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Questo obiettivo rappresenta il culmine di un percorso d’eccellenza iniziato nell’estate del 2023. Proprio a Pescara, nel settembre di trenta mesi fa, l’attaccante bagnò il suo esordio con una rete; tre giorni fa ha celebrato la tripla cifra bissando quel copione e firmando il suo  quarantaduesimo gol  in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

guerra 100 presenze con la next gen mi gratificano vorrei trovare qualche altro yildiz
© Juventusnews24.com - Guerra: «100 presenze con la Next Gen mi gratificano, vorrei trovare qualche altro Yildiz»

Leone celebra le 100 presenze: “Un traguardo che mi riempie di gioia”Il centrocampista gialloblù commenta il pari ottenuto al Partenio e festeggia le 100 presenze con la Juve Stabia.

Yildiz spiega: «Ho scelto la Turchia perché in Germania non mi consideravano, non ero buono, chiamavano sempre un altro»di Redazione JuventusNews24Kenan Yildiz ha spiegato nel corso della recente intervista la motivazione per cui ha scelto di rappresentare la Turchia...

Temi più discussi: 100 presenze con la Next Gen: intervista a Simone Guerra; L'eterno bomber di 36 anni arriva a 100 presenze con la Juventus e segna anche, è un sabato quasi perfetto; Serie C | Perugia-Juventus Next Gen | La partita - Juventus Football Club; Perugia-Juventus Next Gen termina 2-2: un altro pari di rimpianti.

next gen guerra 100 presenze conNEXT GEN| Perugia-Juve 2-2, il resoconto del matchNon sono bastate le reti di Anghelè e Guerra: la Juve Next Gen di Brambilla incappa nel terzo pareggio consecutivo ... juvenews.eu

Juve Next Gen, con Brambilla stesso copione: non basta Guerra, ko a CrotoneIl ritorno in panchina di Brambilla non basta alla Juve Next Gen, che a Crotone perde ancora, nonostante dei miglioramenti nel gioco. I bianconeri ritrovano anche il gol con Guerra, dopo sei giornate ... tuttosport.com

Trova facilmente notizie e video collegati.