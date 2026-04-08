Juventus Next Gen-Ternana le formazioni UFFICIALI del recupero | debutta Aramu dal primo minuto
Le formazioni ufficiali di Juventus Next Gen e Ternana sono state annunciate per il recupero rinviato, che si gioca alle 14. La partita vede il debutto dal primo minuto di Aramu, che prenderà parte alla formazione della Juventus Next Gen. La sfida si svolge in un contesto di campionato di seconda divisione, con le due squadre pronte a scendere in campo dopo il rinvio causato dagli impegni delle nazionali.
Le formazioni di Juventus Next Gen-Ternana si affrontano nel recupero della sfida rinviata, a causa degli impegni delle nazionali (ore 14.30). Il tecnico Brambilla rinuncia allo squalificato Savio oltre all’infortunato Bruno Martinez. Diverse le assenze per i rossoverdi. Out Dubickas che sconta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Juventus Next Gen-Ternana, le formazioni UFFICIALI del recuperoLe formazioni di Juventus Next Gen-Ternana si affrontano nel recupero della sfida rinviata, a causa degli impegni delle nazionali (ore 14.
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