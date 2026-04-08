Juventus Next Gen Ternana 0-0 LIVE | fischio d’inizio al Moccagatta

Alle ore 15:00 è iniziata la partita tra Juventus Next Gen e Ternana al Moccagatta, valida per la 34ª giornata di Serie C 202526. La sfida si è svolta senza reti, con le due squadre che hanno affrontato il match sulla base delle rispettive strategie offensive e difensive. La cronaca del confronto include moviola e dettagli sul tabellino, offrendo un quadro completo di quanto accaduto sul campo.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen torna in campo con l’obiettivo di ritrovare la vittoria dopo tre pareggi di fila. Bianconeri che ospitano la Ternana nel recupero della 34ª giornata di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ternana 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Ternana. Migliore in campo Juve. Al termine del match Juventus Next Gen Ternana 0-0: risultato e tabellino. Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Gil Puche, Scaglia F. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ternana 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Moccagatta Juventus Next Gen Gubbio 0-0 LIVE: al Moccagatta fischio d’iniziodi Marco BaridonJuventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Temi più discussi: Tabellino partita Ternana vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Juventus - Ternana; Anghelè e Guerra non bastano, pari Next Gen a Perugia: come cambia la classifica. LIVE - JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA, la webcronaca del matchBenvenuti nella webcronaca di Juventus Next Gen-Ternana, gara valida per il recupero della 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. ternananews.it Juventus Next Gen-Ternana, le formazioni ufficiali: Brambilla punta su CerriAlle 14:30 ci sarà la sfida tra la Juventus Next Gen e la Ternana valida per il recupero della trentacinquesima giornata di Serie C. Massimo Brambilla farà qualche ... tuttojuve.com Juventus Next Gen Maglia celebrativa per Guerra - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #Ternana streaming LIVE e diretta tv Dove vederla x.com