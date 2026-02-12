Juventus Next Gen Sambenedettese 2-0 LIVE | Cerri e Gunduz per l’uno-due bianconero

La Juventus Next Gen batte 2-0 la Sambenedettese e conquista tre punti importanti. Cerri e Gunduz segnano nel primo tempo e indirizzano la match verso i padroni di casa. La partita si gioca sotto il sole di Torino, con i bianconeri che dominano il gioco e cercano di consolidare la posizione in classifica. La Sambenedettese prova a reagire, ma non riesce a trovare la rete. Alla fine, il risultato resta fermo sullo 0-2.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Juventus Next Gen – reduce da due vittorie consecutive (10 risultati utili nelle ultime 11 partite) – che oggi ospita la Sambenedettese. Bianconeri che vogliono proseguire la marcia playoff e vendicare il KO dell'andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Sambenedettese 2-0: sintesi e moviola. 16? GOL GUNDUZ – Raddoppia subito la Juve. Altro pallone illuminante di Guerra questa volta per Gunduz, che in scivolata sorprende Orsini e insacca nell'angolino.

