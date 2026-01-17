Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE | inizia la ripresa

La partita tra Juventus Next Gen e Ascoli, valida per la 22ª giornata del campionato 202526, si sta svolgendo con il risultato di 0-0. Di seguito, la cronaca in tempo reale, le analisi dei momenti salienti e le statistiche aggiornate. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Juventus Next Gen Ascoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juventus Next Gen vuole proseguire il suo momento d’oro, reduce dalle vittorie in questo inizio di 2026 contro Carpi e Livorno. Bianconeri che ospitano l’Ascoli al Moccagatta di Alessandria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ascoli 0-0: sintesi e moviola. 46? Nessun cambio per Juventus Next Gen e Ascoli. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 40? NIENTE CALCIO DI RIGORE – Questa la decisione dell’arbitro dopo aver rivisto l’episodio al VAR. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE: inizia la ripresa Leggi anche: Juventus Next Gen Forlì 0-0 LIVE: inizia la ripresa Leggi anche: Ternana Juventus Next Gen 0-0 LIVE: inizia la ripresa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Ascoli; Ascoli Calcio | Dini di Città di Castello designato per Juventus Next Gen-Ascoli; Juventus Next Gen – Ascoli, i 23 convocati da Tomei; Ascoli Calcio, inizia la settimana che porta alla Juve Next Gen. Pagina 3 | Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C ... tuttosport.com

