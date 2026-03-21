Juventus Next Gen Gubbio 0-0 LIVE | al Moccagatta fischio d’inizio

Alle 15:00 al Moccagatta si è disputata la partita tra Juventus Next Gen e Gubbio, valida per la 33ª giornata di Serie C 202526. La gara si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Sono stati registrati i risultati ufficiali e le principali azioni durante il match, con commenti in tempo reale e approfondimenti sulla cronaca dell'incontro.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ospita il Gubbio nella 33ª giornata di Serie C. I bianconeri – reduci dal pareggio contro il Forlì – vogliono tornare a vincere. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Gubbio 0-0: sintesi e moviola. 2? Tiro Varone – Gubbio subito in avanti, con un’azione sviluppata lungo la corsia di sinistra. Cross per Varone che si coordina e calcia ma non trova la porta abbondantemente. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Gubbio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Gubbio 0-0 LIVE: al Moccagatta fischio d’inizio Articoli correlati Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Forlì Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’iniziodi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Tutti gli aggiornamenti su Juventus Next Gen Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio; Gubbio, c’è Juventus Next Gen. L’obiettivo è dimenticare Ascoli; Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio: data, orario e diretta; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Gubbio. Juventus Next Gen-Gubbio, le formazioni ufficiali: Licina titolareAlle 14:30, la Juventus Next Gen sarà in campo per sfidare il Gubbio. I ragazzi di Brambilla cercano riscatto dopo gli ultimi risultati visto che i bianconeri sono reduci da una sconfitta e ... tuttojuve.com Juventus Next Gen-Gubbio: punti playoff in palio. Formazioni ufficiali14:00 - Ecco le formazioni ufficiali: Juventus Next Gen: Scaglia S.; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Cudrig, Macca, Faticanti, Puczka; Gunduz, Licina; Guerra (C). A ... tuttojuve.com Juventus Next Gen Gubbio LIVE Segui qui il match facebook #JuventusNextGen #Gubbio streaming e diretta tv Dove vederla x.com