Juventus Next Gen-Ternana le formazioni UFFICIALI del recupero
Alle ore 14 si sono affrontate Juventus Next Gen e Ternana nel recupero della partita rinviata in precedenza per via degli impegni delle nazionali. Sono state ufficializzate le formazioni di entrambe le squadre, con le rispettive scelte dei giocatori per questa sfida. La partita rappresenta un recupero rispetto alla programmazione originaria e si svolge senza ulteriori rinvii o variazioni.
Le formazioni di Juventus Next Gen-Ternana si affrontano nel recupero della sfida rinviata, a causa degli impegni delle nazionali (ore 14.30). Il tecnico Brambilla rinuncia allo squalificato Savio oltre all’infortunato Bruno Martinez. Diverse le assenze per i rossoverdi. Out Dubickas che sconta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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