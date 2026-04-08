Juventus Next Gen-Ternana le formazioni UFFICIALI del recupero

Alle ore 14 si sono affrontate Juventus Next Gen e Ternana nel recupero della partita rinviata in precedenza per via degli impegni delle nazionali. Sono state ufficializzate le formazioni di entrambe le squadre, con le rispettive scelte dei giocatori per questa sfida. La partita rappresenta un recupero rispetto alla programmazione originaria e si svolge senza ulteriori rinvii o variazioni.