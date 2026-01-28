Quando ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League | le date degli spareggi

Venerdì 30 gennaio si terranno a Nyon i sorteggi dei playoff di Champions League. La procedura sarà trasmessa in diretta su Sky e anche gratuitamente dalla UEFA. Le squadre scopriranno così i loro avversari per gli spareggi, un passo fondamentale prima di entrare nella fase a gironi.

Il sorteggio dei playoff di Champions League si terrà a Nyon venerdì 30 gennaio, la procedura di sorteggio si potrà seguire in diretta su Sky e gratis tramite la Uefa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Champions League Playoffs

Ecco le date e gli orari ufficiali delle sfide tra Juventus Women e Wolfsburg, decisive per i playoff di Women’s Champions League.

Il sorteggio degli spareggi della Champions League determina le gare che completano il quadro degli ottavi di finale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

TIFOSI E I SORTEGGI DI CHAMPIONS LEAGUE

Ultime notizie su Champions League Playoffs

Argomenti discussi: Sorteggi playoff Champions ed Europa League: quando ci saranno e come funzionano gli spareggi; Elezioni 2026, dove e quando si vota per referendum e comunali: le tornate elettorali in programma; Le Olimpiadi Invernali 2026 arrivano a Bormio: ecco le date, i programma e i biglietti; Olimpiadi Milano Cortina, Ice: Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza dei Giochi.

Quando ci saranno i funerali di Valentino Garavani e dove è stata allestita la camera ardenteÈ morto oggi a 93 anni Valentino Garavani, l’imperatore della moda italiana. La camera ardente verrà allestita mercoledì e venerdì in Piazza Mignanelli, mentre i funerali si terranno venerdì presso la ... fanpage.it

Test 2026 F1, quando ci saranno i test per la prossima stagione? Tutte le dateLa F1 tornerà in pista per la stagione 2026 con i test pre stagionali: ecco tutte le date per i test di Barcellona e del Bahrain ... f1ingenerale.com

4 gol in questa Champions League, è lui il nostro capocannoniere Forza Scott, guidaci alla vittoria anche stasera facebook

La @juventusfc non molla Norton-Cuffy: proposto al Genoa un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League @SkySport x.com