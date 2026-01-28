Quando ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League | le date degli spareggi
Venerdì 30 gennaio si terranno a Nyon i sorteggi dei playoff di Champions League. La procedura sarà trasmessa in diretta su Sky e anche gratuitamente dalla UEFA. Le squadre scopriranno così i loro avversari per gli spareggi, un passo fondamentale prima di entrare nella fase a gironi.
Il sorteggio dei playoff di Champions League si terrà a Nyon venerdì 30 gennaio, la procedura di sorteggio si potrà seguire in diretta su Sky e gratis tramite la Uefa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Champions League Playoffs
Juventus Women, ufficiali date e orari delle sfide contro il Wolfsburg: ecco quando si giocheranno i playoff di Women’s Champions League
Ecco le date e gli orari ufficiali delle sfide tra Juventus Women e Wolfsburg, decisive per i playoff di Women’s Champions League.
Sorteggio spareggi Champions League: quando, dove vederli, accoppiamenti
Il sorteggio degli spareggi della Champions League determina le gare che completano il quadro degli ottavi di finale.
TIFOSI E I SORTEGGI DI CHAMPIONS LEAGUE
Ultime notizie su Champions League Playoffs
Argomenti discussi: Sorteggi playoff Champions ed Europa League: quando ci saranno e come funzionano gli spareggi; Elezioni 2026, dove e quando si vota per referendum e comunali: le tornate elettorali in programma; Le Olimpiadi Invernali 2026 arrivano a Bormio: ecco le date, i programma e i biglietti; Olimpiadi Milano Cortina, Ice: Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza dei Giochi.
Quando ci saranno i funerali di Valentino Garavani e dove è stata allestita la camera ardenteÈ morto oggi a 93 anni Valentino Garavani, l’imperatore della moda italiana. La camera ardente verrà allestita mercoledì e venerdì in Piazza Mignanelli, mentre i funerali si terranno venerdì presso la ... fanpage.it
Test 2026 F1, quando ci saranno i test per la prossima stagione? Tutte le dateLa F1 tornerà in pista per la stagione 2026 con i test pre stagionali: ecco tutte le date per i test di Barcellona e del Bahrain ... f1ingenerale.com
4 gol in questa Champions League, è lui il nostro capocannoniere Forza Scott, guidaci alla vittoria anche stasera facebook
La @juventusfc non molla Norton-Cuffy: proposto al Genoa un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League @SkySport x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.