Juventus il riscatto di Di Gregorio nel nome del padre scomparso

Michele Di Gregorio ha deciso di riscattarsi in memoria di suo padre, scomparso recentemente. La sua scelta di tornare in campo con una determinazione particolare ha attirato l’attenzione degli appassionati. La partita in cui ha dimostrato il suo valore è stata un momento significativo per lui e per chi lo segue. La vicenda ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno commentato il suo gesto con rispetto.

L’uomo del destino: il riscatto di Michele Di Gregorio nel segno di papà Marcello. Il calcio, a volte, scrive sceneggiature che superano la fantasia. La partita contro il Genoa doveva essere, sulla carta, la gara della conferma per la Juventus di Spalletti, ma si è trasformata nella giornata L'articolo Juventus, il riscatto di Di Gregorio nel nome del padre scomparso proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il riscatto di Di Gregorio nel nome del padre scomparso Leggi anche: Tragedia tremenda per una ex del Grande Fratello: suo padre è scomparso nel nulla, ore di panico Leggi anche: Nel nome del padre e delle figlie Temi più discussi: Futuro incerto: ritorno alla Juventus o riscatto volontario; La Juventus spera nell'addio definitivo di Rugani: da cosa dipende il riscatto della Fiorentina; La Juventus ritrova Di Gregorio: dagli errori con Inter e Como al riscatto con il Genoa e il rigore parato... grazie ai bigliettini di Pinsoglio. Il mercato può attendere; Randal Kolo Muani chiama la Juventus: la verità sul ritorno e la richiesta del Psg. La Juventus ritrova Di Gregorio: dagli errori con Inter e Como al riscatto con il Genoa e il rigore parato... grazie ai bigliettini di Pinsoglio. Il mercato può attendereLa Juventus vince e convince all'Allianz Stadium per 2-0 contro gli uomini guidati da Daniele De Rossi e accelerano nella rincorsa alla quarta posizione, che vorrebbe dire continuità e accesso alla ... calciomercato.com Di Gregorio eroe in Juventus-Genoa: para un rigore e rilancia la sua stagioneDi Gregorio eroe in Juventus-Genoa: para un rigore e rilancia la sua stagione Michele Di Gregorio si prende la scena e diventa il protagonista assoluto di Juventus-Genoa. Entrato a freddo ... tuttojuve.com La Juventus continua a correre per provare a strappare la qualificazione in Champions League Riusciranno i bianconeri a centrare l’obiettivo del quarto posto #juventus #spazioj - facebook.com facebook Le 100 presenze raggiunte da Simone #Guerra con la #Juventus #NextGen simboleggiano quanto sia stato fondamentale per il progetto dal suo arrivo a Torino, nell’estate del 2023 42 gol e 16 assist ma soprattutto l’impatto da leader carismatico in c x.com