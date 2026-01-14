Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello, è al centro di una difficile situazione dopo la scomparsa improvvisa di suo padre. Da diverse ore, la famiglia è in attesa di notizie, vivendo momenti di grande preoccupazione. La comunità si stringe intorno a lei in questo difficile periodo, sperando in un esito positivo.

Ore di grande angoscia per Helena Prestes. L’ex concorrente del Grande Fratello sta vivendo momenti drammatici dopo la scomparsa improvvisa del padre, di cui non si hanno più notizie da diverse ore. Una vicenda confusa, frammentaria, che ha spinto la modella brasiliana a rivolgersi direttamente al web nella speranza di ottenere informazioni utili. Intanto, mentre cresce la preoccupazione, tornano alla luce anche aspetti dolorosi del loro rapporto, già raccontati in passato. Ore di panico per Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello: il padre è scomparso. La notizia è stata diffusa dalla stessa Helena Prestes attraverso i social. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tragedia tremenda per una ex del Grande Fratello: suo padre è scomparso nel nulla, ore di panico

