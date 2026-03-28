nel nome del padre e delle figlie

In occasione dell'anniversario della vittoria del 27 e 28 marzo 1994, quando Forza Italia ottenne una vittoria inaspettata, vengono menzionate Stefania Craxi e Marina Berlusconi, che sono state messe in relazione sui media. La ricorrenza ricorda quegli eventi politici che hanno segnato la svolta nel panorama italiano di quegli anni.

Nel nome del padre. Stefania Craxi e Marina Berlusconi si ritrovano accostate sui giornali nell'anniversario della vittoria del 27 e 28 marzo 1994, quando Forza Italia si impose a sorpresa nel panorama politico italiano. Silvio Berlusconi (in alto) raccoglieva il garofano calpestato da Mani Pulite e rilanciava il socialismo liberale di Bettino Craxi (in basso). Oggi le due figlie, verrebbe da dire con carriere separate, lanciano la stessa sfida alle stesse forze che da trent'anni e passa vogliono condizionare il Parlamento, come in una missione salvifica che si è schiantata sul correntismo che ha sporcato Csm e Anm col caso Palamara. "Stefania è la figlia per Craxi, è una categoria politica erede del riformismo socialista e liberale italiano", ricorda sui social l'ex Psi Sergio Pizzolante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Dopo anni, padre e figlia si ritrovano… e il suo cuore rinasce.

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