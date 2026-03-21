Juve Milan Primavera 1-1 LIVE | Ceppi ad un passo dal vantaggio

Nella partita tra Juve e Milan Primavera, terminata 1-1, Ceppi ha avuto un'occasione per portare avanti la Juve, ma non è riuscito a segnare. La gara si è giocata nella 31ª giornata di Primavera 1 202526 e ha visto entrambe le squadre impegnate nel tentativo di ottenere i tre punti. La cronaca della partita include moviola e dettagli sul risultato finale.

di Fabio Zaccaria Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. I bianconeri, reduci dalla pareggio contro la Lazio nel turno precedente, ospitano il Milan a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan Primavera 1-1: sintesi e moviola. 82? OCCASIONE CEPPI- Rimpallo che favorisce il centrocampista, il quale stoppa e calcia al volo: pallone che termina a lato non di molto, buona chance 80? Alza il baricentro la squadra di casa, Lopez garantisce più peso all’attacco 76? Altro cambio per la Juve: Lopez sostituisce Leone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera 1-1 LIVE: Ceppi ad un passo dal vantaggio Articoli correlati Juve Genoa Primavera 3-0 LIVE: Vallana ad un passo dal poker!Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Primavera 1, Torino-Milan 0-0 in diretta: Perciun ad un passo dal gol | LIVE NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna perde la sua 6^ partita stagionale in campionato: i rossoneri cadono, 0-1, allo stadio ‘Valentino Mazzola’ di... Contenuti utili per approfondire Juve Milan Primavera Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Juventus Women U19 vs Milan Women U19; Il Sassuolo vola in vetta: neroverdi prime dopo il 4-0 al Cesena e il rinvio di Juve-Milan. Pagina 2 | Primavera Juve-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingI giovani bianconeri di Padoin tornano in campo dopo il pari contro la Lazio: tutte le informazioni sulla partita ... tuttosport.com Primavera Juve-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingIl percorso della Juve U20 continua. Dopo l'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, i giovani bianconeri si prepara a sfidare il Milan, match valido per la 31ª giornata del campionato Primavera ... msn.com Segui con noi Juventus-Milan Primavera in diretta x.com Primavera 1, Juventus-Milan: segui la diretta con noi! | Live News facebook