Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE | Vallana prova ad impensierire Astaldi

Nella semifinale di Coppa Italia Primavera, il match tra Juventus e Parma si è concluso con un punteggio di 0-0. La partita è stata seguita in diretta, con Vallana che ha tentato di mettere in difficoltà il portiere avversario, Astaldi. Sono state presentate sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dettagliata dell’incontro.

di Fabio Zaccaria Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campionato la Cremonese torna in campo e sfida il Parma nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. La vincente affronterà l’ Atalanta che ha battuto il Sassuolo nell’altra semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 9? Ora è il Parma a controllare lo sviluppo del gioco, la Juventus si compatta dietro 6? MAKIOBO STESO- Sgroppata del mediano di Padoin che tenta di cambiare passo, Diop lo tampona in maniera irregolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: Vallana prova ad impensierire Astaldi Juve Genoa Primavera 3-0 LIVE: Vallana ad un passo dal poker!Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; PRIMAVERA 1: CAGLIARI-PARMA 1-3; Tabellino partita Milan U20 vs Parma U20; Coppa Italia Primavera | Info e biglietteria per la semifinale Sassuolo-Atalanta, mercoledì 8 aprile. Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficialiJuventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato. goal.com Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Padoin con Tiozzo e Bellino alle spalle di DurmisiJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campi ... juventusnews24.com La #JuvePrimavera ospita il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia Segui qui il live del match - facebook.com facebook Semifinale Coppa Italia Primavera: oggi a Vinovo c'è Juventus-Parma in gara secca alle 18:30 ow.ly/SZJ850YFtbo x.com