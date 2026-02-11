Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE | fine primo tempo vantaggio bianconero

Dopo il primo tempo, la Juventus Primavera si trova in vantaggio sull’Inter per 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita è combattuta, con occasioni da entrambe le parti, ma al momento sono i bianconeri a guidare il punteggio. La ripresa si preannuncia intensa, con i nerazzurri che cercheranno di rimontare.

di Fabio Zaccaria Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo la grande vittoria interna contro il Verona torna in campo e sfida l’Inter in Coppa Italia nei quarti di finale: chi avrà la meglio incrocerà la vincente fra Roma e Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45? TIRO MEROLA- Grelaud libero sulla sinistra, vede Merola che può girare in porta ma alza troppo la mira 40? Ancora Merola isolato sull’out di sinistra, rientra e crossa sul secondo palo ma non trova alcun compagno pronto a ricevere 37? OCCASIONISSIMA PER MEROLA- Leone scatta e mette al centro un pallone tagliente: né Pugno prima e né Merola poi riescono a correggere sotto misura 36? Cerpelletti dopo uno schema tenta la giocata ma spara altissimo, sospiro di sollievo per Radu 33? Ottimo pressing dei bianconeri che mette in difficoltà il giro palla dell’Inter e costringe la squadra di casa a forzare la giocata 30? La squadra di Padoin ora è rintanata nella propria metacampo, soffre ma riparte veloce 29? GRELAUD AMMONITO- Ancora un duello con El Mahboubi, il terzino belga della Juventus prova ad anticipare ma commette fallo: giustamente viene ammonito 26? Ora spinge l’Inter ma Radu è attento e fa suo il pallone in uscita alta 24? Keutgen fondamentale in interdizione, lavoro utilissimo in questa fase di gara del emdiano di Padoin 20? Grelaud ancora decisivo- Intervento in anticipo del belga, gara di massima concentrazione sin qui dell’esterno 17? Fallo di Leone che concede una punizione a Kukulis, la sua traiettoria è lunga per tutti e termina fuori 13? OCCASIONE VALLANA- Il centrocampista si trova ben posizionato e calcia, il suo mancino termina a lato di un soffio: che chance per raddoppiare 11? GOL DELLA JUVE- Da calcio d’angolo Pugno effettua una sponda fortunosa ma efficace che pesca Verde sul secondo palo: il centrale mette in rete di testa 9? Verde si fa sentire in chiusura, ottima interpretazione del centrale che recupera il pallone 7? PALO DI CERPELLETTI- Montero non spazza bene, Cerpelletti calcia di mancino ma il palo salva la squadra bianconera 4? INTER PERICOLOSA- Mancuso riceve e sposta rapidamente, tiro che sfila senza troppe preoccupazioni da parte di Radu 4? La manovra è decisamente in mano ai padroni di casa, La Juve si difende ben piazzata 2? Pugno guida il pressing ma la squadra di Padoin pare attendista 1? Fischio d’inizio, primo possesso per i nerazzurri Migliore in campo Juve Primavera:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: fine primo tempo, vantaggio bianconero

Approfondimenti su Inter Juve Primavera

La Juve Primavera è avanti di un gol contro il Verona a metà primo tempo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Inter Juve Primavera

Argomenti discussi: Coppa Italia Primavera | Dove vedere Inter-Juventus; Inter-Juve Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia; Si accende già oggi Inter-Juventus: dove vederla gratis e in chiaro; Coppa Italia Primavera | Dove vedere Inter-Juventus.

Inter-Juve Primavera, diretta: risultato in tempo reale. Bianconeri avanti, nerazzurri pericolosiJuventus-Inter è sempre una delle sfide più attese, anche quando si tratta di campionato Primavera: la squadra di Simone Padoin nell'ultimo incontro ha bissato il successo della gara d'andata e lo ha ... tuttosport.com

Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: ora spingono i nerazzurri!Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo la grande vittoria interna cont ... juventusnews24.com

La Gazzetta dello Sport. . Perché la partita tra Inter e Juventus è definita il “derby d’Italia” Sabato noi guarderemo il derby d’Italia tutti insieme in live sui nostri canali YouTube e Twitch della “Gazzetta dello Sport” con tantissimi ospiti come Nicola Vent - facebook.com facebook

#McKennie a parte, #Conceicao no: verso #InterJuve, cosa filtra dall'allenamento x.com