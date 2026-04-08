Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE | primo cambio per gli ospiti Balduzzi entra in campo

Nella semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Parma Primavera, il match si è concluso con un risultato di 0-0. Durante il secondo tempo, gli ospiti hanno effettuato il primo cambio, inserendo Balduzzi in campo. La partita, trasmessa in diretta, ha visto entrambe le squadre impegnate in una sfida combattuta, con alcune occasioni da entrambe le parti e interventi decisivi dei portieri.

di Fabio Zaccaria Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campionato la Cremonese torna in campo e sfida il Parma nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. La vincente affronterà l’ Atalanta che ha battuto il Sassuolo nell’altra semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 19? DEVIAZIONE DI VALLANA- Occasione ancora per il Parma che spinge sull’acceleratore, Vallana svirgola ma è decisivo pur dovendo concedere un angolo 16? Non ce la fa Nwajei, Balduzzi subentra 15? Nwajei a terra, problemi per il giocatore del Parma che necessita dell’ausilio dello staff medico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: primo cambio per gli ospiti, Balduzzi entra in campo Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: primo cambio per Padoin. Pugno esce, subentra DurmisiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; PRIMAVERA 1: CAGLIARI-PARMA 1-3; Tabellino partita Milan U20 vs Parma U20; Coppa Italia Primavera | Info e biglietteria per la semifinale Sassuolo-Atalanta, mercoledì 8 aprile. Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficialiJuventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato. goal.com Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: Durmisi sciupa il gol del vantaggioJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campi ... juventusnews24.com La #JuvePrimavera ospita il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia Segui qui il live del match - facebook.com facebook Semifinale Coppa Italia Primavera: oggi a Vinovo c'è Juventus-Parma in gara secca alle 18:30 ow.ly/SZJ850YFtbo x.com