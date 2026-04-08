Judoka Riccionese successo per la Easter Masterclass | judo protagonista con 200 atleti al giorno

Si è appena conclusa la “Easter Masterclass Judo Riccione”, evento che ha visto la partecipazione di circa 200 atleti al giorno. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Judoka Riccionese, si è distinta per la buona riuscita sotto il profilo tecnico e organizzativo. La manifestazione ha coinvolto numerosi praticanti di judo, consolidando la presenza della disciplina nella località e attirando un pubblico appassionato.

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la “Easter Masterclass Judo Riccione”, confermando la capacità dell’associazione Judoka Riccionese di proporre iniziative di alto profilo tecnico e organizzativo. Per tre giornate consecutive il palazzetto ha accolto una media di quasi duecento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Judoka riccionese: due weekend intensi e ricchi di soddisfazioni per la società riccioneseGrande impegno e risultati significativi sui tatami nazionali, confermando la crescita tecnica e competitiva dei propri atleti La Judoka Riccionese... Judoka Riccionese al trofeo Italia di Lignano Sabbiadoro: doppio oro per Sofia LongoRisultati di grande prestigio al Trofeo Italia di Lignano Sabbiadoro lo scorso weekend per la Judoka Riccionese, prima tappa nazionale per le... Temi più discussi: Judoka Riccionese, Forlani argento ai Campionati Italiani Juniores di Bari; Campionato Italiano Juniores A2 di Judo 2026: l'Emilia Romagna brilla a Bari; Riccione, Pasqua di sport con oltre 5mila atleti tra calcio, basket, judo, beach volley e atletica; Una Pasqua a tutto sport: in arrivo oltre 5 mila atleti tra calcio, basket, judo, beach volley e atletica. Grande successo per la Easter Masterclass Judo RiccioneTre giorni di alta formazione con quasi 200 atleti al giorno da Italia e estero, tra tecniche avanzate, giovani emergenti e valorizzazione del territorio ... altarimini.it Judoka Riccionese in festa, atleta di Cattolica conquista la medaglia d’oro ai Campionati Italiani A2 CadettiIl suo percorso è stato impeccabile: cinque incontri, tutti di altissimo livello, superati con una crescita tecnica e mentale evidente ... riminitoday.it Judoka Riccionese Ita Un altra grande gara della nostra Anna Vittoria che dopo aver vinto gli A2 u18 vissa il podio e diventa vice campionessa italiana A2 U21. - facebook.com facebook