Judoka Riccionese al trofeo Italia di Lignano Sabbiadoro | doppio oro per Sofia Longo

La judoka Riccionese Sofia Longo ha ottenuto due medaglie d’oro al Trofeo Italia, una delle principali tappe nazionali per le categorie Cadetti e Juniores. L’evento, svoltosi a Lignano Sabbiadoro, ha confermato il talento e la crescita di una giovane atleta nel panorama del judo italiano. Un risultato di rilievo che testimonia l’impegno e la preparazione del settore giovanile.

Risultati di grande prestigio al Trofeo Italia di Lignano Sabbiadoro lo scorso weekend per la Judoka Riccionese, prima tappa nazionale per le categorie Cadetti (Under 18) e Juniores (Under 21). Un weekend intenso che ha messo in luce la qualità del lavoro svolto dal club e la crescita costante.

